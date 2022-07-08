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Раскрыты детали новой пенсионной реформы в России

«Известия»: россиянам придется вложить средства в НПФ минимум на 10 лет в рамках реформы

Фото: РИА Новости

Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на десять лет. Такие детали раскрыла газета «Известия».

Мера должна обеспечить долгосрочность инвестиций. По данным источников, инициатива обсуждается финансовыми властями, но пока решение не принято. Минфин работает над созданием инструмента пенсионных накоплений «с определенными стимулами». Предполагалось несколько вариантов по сумме, в том числе 12 тысяч рублей в год.

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Это максимальный взнос, который можно делать по программе госсофинансирования (государство удваивает взнос, если он превышает 2000 рублей). Скромный стимул вряд ли привлечет граждан, для мотивации людей софинансирование должно быть в два-три раза больше, отмечают эксперты.

Эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев уверен, что важно дать гражданину возможность самостоятельно выбирать формат и условия сбережения своих средств.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении проект закона, предусматривающий создание единого Фонда пенсионного и социального страхования.

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Платон Щукин
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