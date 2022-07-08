Политолог допустил косвенное признание США в боевых действиях на Украине

Политолог Перенджиев: комбатанты сделают США участником боевых действий на Украине

Просьба США считать американцев, сражавшихся на территории Украины, комбатантами указывает на то, что страна может косвенно признать участие в боевых действиях против России и коалиции, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что в случае, если Россия согласится с этой просьбой, жизни американский военных сохранят.

Об обращении США с просьбой признать задержанных на Украине американских наемников комбатантами ранее сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Интерфакс» .

Изменение статуса

«В этой истории все соткано из противоречий, — заметил Перенджиев. — Комбатант — это участник вооруженного конфликта, законный участник. То есть человек, который действительно отстаивает интересы другой стороны с оружием в руках и официально представляет ее сторону. И здесь есть очень интересный момент: с одной стороны, понятно, что так США хотят спасти жизни своих граждан, но, если их признают комбатантами, значит, они подлежат защите согласно Женевской конвенции».

Политолог напомнил, что существует Женевская конвенция, в которой говорится именно о военнопленных. И, согласно ей, комбатанты считаются военнопленными, а вот наемники оказываются вне законов ведения войны.

Получается так, что, если Россия признает этих людей комбатантами по просьбе США, то и обращаться с ними будут, как с военнопленными. Но тогда это будет означать, что Вашингтон официально признает, что ведет военные действия против России и коалиции Александр Перенджиев военный политолог

Последствия

Военный политолог согласился, что со стороны США здесь, действительно, могут быть и смысл и логика: на территории Украины сражаются не американские отставники, а действующие военнослужащие, хоть и под прикрытием. Соответственно, они должны выполнять все приказы своего командования.

«Они выполняют приказы по ведению боевых действий против России и коалиции. А, значит, США, в случае признания этих людей комбатантами, признают, что отдают приказы. Поэтому все и говорят о том, что Россия сражается не с ВСУ, а с американо-натовско-украинскими силами. С коллективным Западом», — объяснил Перенджиев.

В свою очередь, если Россия согласится считать американцев комбатантами, она тоже признает, что сражается не с Украиной, а именно с США на украинской территории. Может, к этому как раз все и идет Александр Перенджиев военный политолог

Собеседник «Ленты.ру» заметил, что подобный шаг может болезненно сказаться на дипломатических отношениях России и США, которые и так оставляют желать лучшего в текущих обстоятельствах. Но вместе с тем это даст возможность сохранить жизни американцев.

«Наемникам суд вынесет смертный приговор. Называя их комбатантами мы сохраняем их жизни, но признаем открытый конфликт с США», — заключил политолог.

26 июня помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что в подконтрольном на тот момент Украине Лисичанске находились свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. Им пришлось бежать разрозненными мелкими группами. По его словам, город в настоящее время штурмуют части ЛНР. Там сконцентрированы примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, они направляются в Солидар и Краматорск.

Представитель МВД отметил, что наемники бегут мелкими группами в Павлоград. Местные жители и разведка сообщают, что сейчас в Лисичанске собрались 37 британцев, 21 француз, 64 американца.