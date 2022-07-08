Интернет от Starlink запустили на воде

Starlink запускает услугу доступа в интернет на воде за 5 тысяч долларов в месяц

Компания SpaceX запустила новую услугу спутникового интернета Starlink, предоставляемую на водном транспорте. Об этом сообщает издание Engadget.

Новая услуга получила название Starlink Maritime. Журналисты медиа обратили внимание, что SpaceX объявила о данной опции спустя несколько дней после того, как Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила использование Starlink на транспорте.

По словам представителей компании, владельцы лодок, катеров, яхт могут приобрести специальные двойные высокопроизводительные терминалы и установить их на свои транспортные средства за 10 тысяч долларов. Стоимость подписки на месяц составляет 5 тысяч долларов. В SpaceX уточнили, что их комплект обеспечивает скорость до 350 мегабит в секунду.

Авторы Engadget отметили высокую стоимость услуги: для сравнения, наземный терминал Starlink для домашних хозяйств стоит 599 долларов, абонентская плата составляет 110 долларов в месяц. Однако глава SpaceX Илон Маск заявил, что его корпорация предоставляет высококачественное оборудование, которое может работать в сложных условиях. По словам Маска, сама SpaceX для своих нужд на данный момент использует гораздо более худшее оборудование от сторонних партнеров, которое обходится компании в 150 тысяч долларов в месяц.

В настоящий момент Starlink Maritime доступна в США (за исключением Аляски), Европе (кроме большей части Норвегии, Швеции и Финляндии), Австралии, Бразилии, Чили, большей части южной части Австралии и Новой Зеландии.

В конце июня специалисты принадлежащего компании Ookla сервиса Speedtest выяснили, что средняя скорость интернета Starlink снизилась. Например, в США скорость интернета достигла 90,55 мегабит в секунду, тогда как в конце 2021 года она составляла 104,97 мегабит в секунду.