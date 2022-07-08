Винер высказалась о влиянии развода с Усмановым на ее работу в гимнастике

Винер заявила, что развод с миллиардером Усмановым не повлияет на ее работу в гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о влиянии развода с миллиардером Алишером Усмановым на ее работу. Об этом в пятницу, 8 июля, передаетТАСС.

Винер заявила, что развод с Усмановым не скажется на ее деятельности в спорте. «Я художественной гимнастикой занималась и до него, и при нем. И всегда буду заниматься художественной гимнастикой», — подчеркнула тренер.

О разводе Усманова и Винер стало известно 6 июля. Тренер рассказала, что развод с бизнесменом был оформлен через ЗАГС, а судебный иск, изначально поданный Усмановым, был отозван. Пара состояла в браке с 1992 года.

Винер-Усманова занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008 года. До этого она была вице‑президентом технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики.