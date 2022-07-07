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Спорт

Винер раскрыла детали развода с Усмановым

Винер с Усмановым развелись через ЗАГС, судебный иск был отозван

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова раскрыла детали развода с миллиардером Алишером Усмановым. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Винер, развод с бизнесменом был оформлен через ЗАГС, судебный иск был отозван.

«Мы развелись с Алишером Бурхановичем, сделали это через ЗАГС, не через суд. Иск был отозван», — заявила тренер российской сборной.

Ранее 6 июля стало известно, что из суда исковое заявление о расторжении брака было отозвано Усмановым. «Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — заявили в судебном участке № 205 московского района Крылатское. Причины подачи искового заявления и его отзыва неизвестны. В браке с Винер миллиардер состоял с 1992 года.

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Марина Совина
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