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Российский миллиардер отозвал иск о разводе с женой

Российский миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский бизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов отозвал исковое заявление о расторжении брака с женой — президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, пишет ТАСС.

«Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — заявили в судебном участке №205 московского района Крылатское.

Причины подачи искового заявления и его отзыва неизвестны. В браке с Винер миллиардер состоит с 1992 года.

После начала российской военной спецоперации на Украине Алишер Усманов попал под санкции Европейского союза. В апреле он подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить включение в список. «Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — рассказали в пресс-службе суда.

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Платон Щукин
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