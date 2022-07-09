В Великобритании назвали пять условий для «победы» ВСУ над ВС России

Popular Mechanics: ВСУ для «победы» над ВС России нужно выполнить пять условий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут добиться «победы» над Вооруженными силами (ВС) России, поскольку российские военные сохраняют превосходство в высокоточных ракетах, артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пять условий, способных принести успех первым, назвали в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). Об этом пишет британский журнал Popular Mechanics.

Согласно отчету экспертов, без внешней помощи ВСУ не смогут противодействовать ВС России, а в случае, если западные страны не окажут Украине должной помощи, то конфликт может затянуться, завершившись победой Москвы. Специалисты уверены, что текущее состояние не позволяет украинской армии совершать стремительные и мощные контратаки.

Издание считает, что, во-первых, ВСУ необходимы противорадиолокационные ракеты, которые бы смогли заглушить и уничтожить российские средства РЭБ. Во-вторых, украинской стороне требуется много тяжелой артиллерии, прежде всего реактивных систем залпового огня (РСЗО). В-третьих, ВСУ нужны противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). В-четвертых, в настоящее время украинская пехота испытывает нехватку бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). В-пятых, ВСУ нуждаются в системах противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

В июле издание Defense News сообщило, что главным приоритетом в модернизации для армии Соединенных Штатов по итогам спецоперации России на Украине станут дальнобойные ракеты и артиллерия.

В феврале 2019 года американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 100 километров.