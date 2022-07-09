Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Армия США рассказала о приоритетах по итогам спецоперации России на Украине

Defense News: армия США по итогам спецоперации России модернизирует артиллерию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Главным приоритетом в модернизации для армии Соединенных Штатов по итогам спецоперации России на Украине станут дальнобойные ракеты и артиллерия, сообщает издание Defense News.

По словам начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла, «уроки», полученные в ходе наблюдения за спецоперацией России на Украине, показали, что армия Соединенных Штатов выбрала правильные приоритеты для своей модернизации.

Согласно изданию, в 2023 финансовом году Сухопутные силы США получат на вооружение ракету Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракету Mid-Range Capability (MRC), чтобы «поражать вражеские цели на безопасном расстоянии».

Также Макконвилл отметил значимость беспилотников, боевых машин следующего поколения, современных вертолетов, систем связи, противовоздушной и противоракетной обороны.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В мае 2022 года издание Breaking Defense со ссылкой на бюджетные документы сообщило, что подразделения армии США получат высокоточные ракеты PrSM нового поколения в 2027 финансовом году, тогда как в 2023-м военные получат базовую версию оружия.

В феврале 2019 года американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 100 километров.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о требовании к Зеленскому извиниться перед президентом Германии
Прогулка игуаны на поводке в московском дворе попала на видео
В «Питтсбург Пингвинс» прокомментировали ситуацию с новым контрактом Малкина
Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке в Новосибирске
В Удмуртии ребенок сломал ноги после падения с батута
Тело убитого Синдзо Абэ доставили в дом его семьи
Армия США рассказала о приоритетах по итогам спецоперации России на Украине
Перечислены ошибки Абэ на посту премьер-министра Японии
Kyodo сообщило о планах убийцы Абэ напасть на лидера религиозной группы
Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.