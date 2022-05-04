Американские военные получат новые ракеты в 2027 году

Армия США получит ракетные комплексы PrSM нового поколения в 2027 году

Подразделения армии США получат высокоточные ракеты Precision Strike Missile (PrSM) нового поколения в 2027 финансовом году, а в 2023-м военные получат базовую версию PrSM. Улучшенная ракета сможет поражать подвижные цели. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на бюджетные документы армии.

Отмечается, что PrSM нового поколения сможет поражать подвижные наземные и надводные цели. Дальность действия PrSM также увеличат.

Первые две ракеты производства Lockheed Martin передадут военным в июле 2023 года, а в 2025-м будет принято решение о серийном производстве. Всего американская армия может закупить 3986 ракет. Издание отмечает, что первый экземпляр ракеты прошел шесть этапов летных испытаний.

Перспективная ракета предназначена для замены тактического ракетного комплекса MGM-140 ATACAMS (Army Tactical Missile System) с дальностью стрельбы до 300 километров. Изначально дальность PrSM ограничивали в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но после выхода США из договора дальность ракеты превышает 499 километров.

Ранее «Известия» сообщили, что американская система залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) может представлять опасность для России.

В ноябре 2021 года стало известно, что США планируют разместить в Европе ракеты PrSM.