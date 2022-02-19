В России рассказали об опасности американских HIMARS

Американская ракетно-артиллерийская система высокой мобильности High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) в Европе может представлять опасность для России. Об этом сообщили «Известия».

В издании отметили, что смонтированная на легком бронированном грузовике установка способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. «Это превышает, к примеру, расстояние от берега Румынии до Крыма. А размещенные в Польше, такие системы ракеты могут достичь любой точки Калининградской области», — говорится в публикации.

В настоящее время США испытывают перспективную высокоточную ракету Precision Strike Missile (PrSM) дальностью не менее 499 километров, уточнили в статье.

«Безусловно, ракетные системы, хоть и не расположены на территории Украины, представляют для нас самую большую угрозу. Они позволяют наносить удары на расстоянии, кроме того, их можно достаточно легко перебросить в любую точку региона, приблизив к нашим южным границам», — сказала изданию завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

В ноябре 2020 года журнал Forbes сообщил, что в рамках учебных маневров американские военные передислоцировали в Румынию две боевые машины HIMARS, после чего выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию.

В декабре 2019 года бригадный генерал Джон Рафферти заявил, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета PrSM класса «земля-земля» станет «убийцей» российских систем противовоздушной обороны, тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.