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Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Мелитополем

Российские средства ПВО сбили украинский разведывательный беспилотник над Мелитополем

Фото: телеграм-канал «Владимир Рогов»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Мелитополем ударно-разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Таким образом он объяснил взрывы, которые сегодня слышали жители Мелитополя.

По словам Рогова, украинский беспилотник был сбит в районе местного хлебокомбината. «Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба», — сказал он.

Ранее в Запорожье обвинили Киев в повреждении газопровода, из-за чего в домах местных жителей пропал газ. По словам замначальника регионального МВД Алексея Селиванова, Украина перебила коммуникации на подконтрольной ей территории к северу от Орехова.

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Константин Лысяков
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