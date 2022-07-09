Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Мелитополем

Российские средства ПВО сбили украинский разведывательный беспилотник над Мелитополем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Мелитополем ударно-разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Таким образом он объяснил взрывы, которые сегодня слышали жители Мелитополя.

По словам Рогова, украинский беспилотник был сбит в районе местного хлебокомбината. «Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба», — сказал он.

Ранее в Запорожье обвинили Киев в повреждении газопровода, из-за чего в домах местных жителей пропал газ. По словам замначальника регионального МВД Алексея Селиванова, Украина перебила коммуникации на подконтрольной ей территории к северу от Орехова.