Стало известно о тайных обсуждениях США и Европы окончания конфликта на Украине

Welt: США и Европа тайно обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине

США и их союзники в Европе тайно обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. Об этом стало известно немецкой газете Welt.

«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», — сообщает издание.

Автор публикации не привел подробностей на тему секретных обсуждений. Он заявил, что нетрудно найти причины замешательства западных стран, отметив, что за дипломатическое решение конфликта выступают большинство избирателей в ЕС.

7 июля президент Владимир Путин оценил договороспособность России по Украине. По его словам, Москва открыта к мирным переговорам с Киевом, однако не стоит затягивать этот процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский также не раз подтверждал свою готовность к мирным переговорам с Путиным. Он уверен, что тупиковая ситуация в конфликте с Россией — это «не вариант». Любая война, отметил украинский лидер, должна заканчиваться за столом переговоров.