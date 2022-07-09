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Стало известно о тайных обсуждениях США и Европы окончания конфликта на Украине

Welt: США и Европа тайно обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США и их союзники в Европе тайно обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. Об этом стало известно немецкой газете Welt.

«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», — сообщает издание.

Автор публикации не привел подробностей на тему секретных обсуждений. Он заявил, что нетрудно найти причины замешательства западных стран, отметив, что за дипломатическое решение конфликта выступают большинство избирателей в ЕС.

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7 июля президент Владимир Путин оценил договороспособность России по Украине. По его словам, Москва открыта к мирным переговорам с Киевом, однако не стоит затягивать этот процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский также не раз подтверждал свою готовность к мирным переговорам с Путиным. Он уверен, что тупиковая ситуация в конфликте с Россией — это «не вариант». Любая война, отметил украинский лидер, должна заканчиваться за столом переговоров.

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Анастасия Шейкина
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