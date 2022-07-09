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Спорт

Капризова не пустили в США

Athletic: хоккеисту Капризову дважды отказали во въезде в США

Фото: Brad Rempel / USA TODAY Sports / Reuters

Российскому нападающему клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кириллу Капризову отказали во въезде в США. Об этом пишет Athletic.

Источник издания в лиге рассказал, что Капризов уехал из России в Дубай и попытался вернуться в США, но не смог въехать. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом. Ранее хоккеисту было разрешено находиться в стране без визы, поскольку консульства были закрыты из-за пандемии Covid-19.

Однако позднее хоккеист предпринял еще одну попытку попасть в штаты, используя некую островную страну в Карибском море, но вновь получил отказ. После этого он вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что Капризова разыскивают по подозрению в приобретении военного билета. Однако отец спортсмена Олег Капризов опроверг информацию о наличии у хоккеиста документа. Он подтвердил, что форвард проходит обучение в вузе.

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.

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