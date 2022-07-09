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Спорт

Проблемы Капризова со въездом в США объяснили

Юрист Князев назвал отсутствие рабочей визы у нападающего НХЛ Капризова недоработкой клуба
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Jeff Le-USA TODAY Sports / Reuters

Юрист Андрей Князев объяснил, почему у российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова могли появиться проблемы со въездом в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки, где-то месяц-два. В США это уже налаженная система по выдаче виз, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются», — заявил Князев. Он посчитал, что отсутствие рабочей визы у Капризова можно назвать недоработкой клуба и агента.

Ранее 9 июля стало известно, что Капризову отказали во въезде в США. Сообщалось, что хоккеист пытался попасть в страну через Дубай и островную страну в Карибском море, однако не смог въехать. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ.

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.

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Анастасия Борисова
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