В Минспорта высказались о возможном отстранении россиян от Олимпийских игр

Матыцин описал возможное отстранение россиян от ОИ фразой «стреляют в собственные ноги»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что в такой ситуации для россиян будут созданы международные соревнования внутри страны. Матыцин отметил, что это укрепит национальную систему, но при этом выразил надежду, что изоляция в скором времени закончится. «Международные федерации понимают, что, убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги», — такой фразой он описал сложившуюся ситуацию.

Ранее Матыцин пообещал добиваться возвращения россиян на международные турниры. «Мы прочно и активно будем добиваться права наших спортсменов на участие в соревнованиях», — заявил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.