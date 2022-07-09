Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит
4:0
Завершен
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Ростов
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

Семикратный чемпион «Формулы-1» осудил радующихся авариям болельщиков

Британский гонщик Льюис Хэмилтон заявил, что не понимает радующихся авариям болельщиков

Фото: Florion Goga / Reuters

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон осудил болельщиков, которые радуются авариям во время гонок. Его слова приводит Autosport.

Хэмилтон заявил, что не понимает и не может оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства. «Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? То есть, у меня просто в голове не укладывается, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасный вид спорта "Формула-1"», — поделился он.

8 июля семикратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию во время квалификации Гран-при Австрии. Хэмилтон не справился с управлением и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть болида. Он не получил тяжелых травм и смог самостоятельно покинуть автомобиль.

3 июля гонка Гран-при Великобритании была приостановлена из-за массовой аварии на первом круге. В результате столкновений пострадали болиды Гуаньюя, а также Джорджа Расселла из Mercedes, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur.

Синдром отмены: Россия
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»
В ЕП назвали неосуществимым энергопереход Европы из-за санкций против России
Эндокринолог перечислила главные принципы борьбы со старением
Судно с грузами для россиян прибыло на Шпицберген
В США началось разбирательство против генерала в отставке после его комментария
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Боярский прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке России
Семикратный чемпион «Формулы-1» осудил радующихся авариям болельщиков
Названы способы обезопасить квартиру от кражи на период отпуска
Глава Минтранса Британии решил баллотироваться на пост премьер-министра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.