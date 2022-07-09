Семикратный чемпион «Формулы-1» осудил радующихся авариям болельщиков

Британский гонщик Льюис Хэмилтон заявил, что не понимает радующихся авариям болельщиков

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон осудил болельщиков, которые радуются авариям во время гонок. Его слова приводит Autosport.

Хэмилтон заявил, что не понимает и не может оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства. «Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? То есть, у меня просто в голове не укладывается, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасный вид спорта "Формула-1"», — поделился он.

8 июля семикратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию во время квалификации Гран-при Австрии. Хэмилтон не справился с управлением и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть болида. Он не получил тяжелых травм и смог самостоятельно покинуть автомобиль.

3 июля гонка Гран-при Великобритании была приостановлена из-за массовой аварии на первом круге. В результате столкновений пострадали болиды Гуаньюя, а также Джорджа Расселла из Mercedes, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur.