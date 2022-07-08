Хэмилтон попал в аварию во время квалификации Гран-при Австрии

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон попал в аварию в квалификации Гран-при Австрии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон попал в аварию во время квалификации Гран-при Австрии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Семикратный чемпиона «Формулы-1» не справился с управлением и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть болида. Пилот смог самостоятельно покинуть автомобиль. Гонка была остановлена красными флагами.

3 июля гонка Гран-при Великобритании «Формулы-1» была приостановлена из-за массовой аварии на первом круге. В результате столкновений пострадали болиды Гуаньюя, а также Джорджа Расселла из Mercedes, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur.

В прошлом сезоне чемпионом «Формулы-1» стал голландский пилот Mercedes Макс Ферстаппен. Он завоевал первый титул в карьере, обойдя в последней гонке Хэмилтона.

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