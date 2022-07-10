В США заявили о неспособности Запада повлиять на решения Кремля по Украине

Обозреватель Foreign Affairs Эйхенгрин: главное оружие США против России дало осечку

Экономическая мощь США не смогла повлиять на решения российского руководства по специальной операции на Украине, заявил обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Эйхенгрин (Barry Eichengreen).

По его словам, главное «американское оружие дало осечку». Эксперт пришел к выводу, что санкциями Вашингтон загонит США в экономический тупик. «Несмотря на весь ущерб от карательных мер, убедить Кремль прекратить спецоперацию или хотя бы повлиять на его военные амбиции пока не удается», — уточнил автор.

Эйхенгрин добавил, что американские власти и Запад в целом годами пользуются экономическими инструментами в своих внешнеполитических интересах. Экономическая мощь наиболее эффективна в случае, когда применяется в коалиции, уточнил журналист. По его словам, в условиях многополярной мировой экономики, где товары и услуги первой необходимости можно получить от разных поставщиков, важность сотрудничества возрастает еще сильнее.

«В дальнейшем экономическая мощь США будет впадать все в бóльшую зависимость от способности Вашингтона культивировать единство на фоне растущего раскола между странами в планетарном масштабе», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине стала поводом для «удушения» экономики России, подрыва ее конкурентоспособности и блокирования ее будущего развития. Он отметил, что Запад не смущает, что антироссийские ограничения «начинают наносить ущерб рядовым гражданам их же государств».