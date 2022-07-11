Северодонецкий завод «Азот» собрались перезапустить после боев
Химический завод «Азот», расположенный в Северодонецке, поврежден некритично и сможет вновь вернуться к работе, приводит слова исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова РИА Новости.
«В принципе, после проведения определенных работ — это разминирование, восстановление электроэнергии, — завод сможет производить свою продукцию», — рассказал Моргунов о планах перезапустить завод после окончания боев.
По его словам, правительство Луганской народной республики (ЛНР) намеревается наладить энергообеспечение комбината через месяц. Тогда же можно будет говорить и о точных сроках начала работы предприятия.
Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР, как сообщалось, взяли Северодонецк в конце мая. Однако белые флаги над «Азотом» появились лишь почти месяц спустя.
В начале июля посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что комбинат пострадал незначительно и подлежит восстановлению.
Завод «Азот» основали в 1951 году, главным направлением работы предприятия является производство минеральных азотных удобрений.