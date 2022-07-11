Северодонецкий завод «Азот» собрались перезапустить после боев

Глава Северодонецка Моргунов: химкомбинат «Азот» сможет вновь начать выпуск продукции

Химический завод «Азот», расположенный в Северодонецке, поврежден некритично и сможет вновь вернуться к работе, приводит слова исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова РИА Новости.

«В принципе, после проведения определенных работ — это разминирование, восстановление электроэнергии, — завод сможет производить свою продукцию», — рассказал Моргунов о планах перезапустить завод после окончания боев.

По его словам, правительство Луганской народной республики (ЛНР) намеревается наладить энергообеспечение комбината через месяц. Тогда же можно будет говорить и о точных сроках начала работы предприятия.

Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР, как сообщалось, взяли Северодонецк в конце мая. Однако белые флаги над «Азотом» появились лишь почти месяц спустя.

В начале июля посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что комбинат пострадал незначительно и подлежит восстановлению.

Завод «Азот» основали в 1951 году, главным направлением работы предприятия является производство минеральных азотных удобрений.