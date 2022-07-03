В ЛНР оценили возможность восстановления завода «Азот»

Посол ЛНР Мирошник: завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению

Завод «Азот» в Северодонецке, перешедшем под контроль сил Луганской народной республики (ЛНР), пострадал незначительно и подлежит восстановлению. Об этом ТАСС сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он уточнил, что на градообразующем предприятии пострадали административные здания и проходные завода. «Я надеюсь, что завод смогут восстановить. Заработает завод — вернется жизнь в город Северодонецк», — сказал дипломат.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что, благодаря «ювелирной» работе сил ЛНР, завод остался практически невредим.

27 июня стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию «Азота». В настоящий момент проводится расчистка и разминирование, военные проверяют подвальные помещения.