Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский школьник прокатился с другом на одном электросамокате и погиб

В Воронежской области двое детей на электросамокате врезались в машину, один из них погиб

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Воронежской области 11-летний школьник решил прокатиться с девятилетним другом на одном электросамокате и погиб после столкновения с машиной. Об этом сообщает региональное управление МВД России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла в городе Бутурлиновке. Ребенок, управлявший электросамокатом Kugoo S3, при выезде на главную дорогу с второстепенной не пропустил автомобиль Lada-219410, из-за чего врезался в машину.

Дети были госпитализированы с различными травмами. 11-летний мальчик скончался, сообщили в МВД.

Полиция проводит по факту смертельной аварии проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В России несовершеннолетние электросамокатчики часто становятся участниками дорожных происшествий. В мае два школьника из Саратовской области также решили проехаться на одном электросамокате и попали под колеса BMW. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести. В апреле в Башкирии мусоровоз сбил семилетнего ребенка на электросамокате. На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что мальчик выехал прямо перед машиной, в результате чего грузовик проехал ему по ногам.

8 июля в МВД высказались о необходимости включить обучение езде на электросамокатах в школьную программу. Об этом заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения ведомства полковник полиции Дмитрий Митрошин.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал
Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России
Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты
В России проведут распродажу жилья по старым ценам
Космодром Восточный позволит запускать все космические аппараты из России
Любителям статей облегчат жизнь
Главу российского госучреждения обвинили в получении миллионной взятки
В МИД России высказались о нежелании ЕС решить проблему транзита с Литвой
В США предложили разрешить Украине наносить удары по России
Психолог дала советы при встрече с автохамом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.