Российский школьник прокатился с другом на одном электросамокате и погиб

В Воронежской области двое детей на электросамокате врезались в машину, один из них погиб

В Воронежской области 11-летний школьник решил прокатиться с девятилетним другом на одном электросамокате и погиб после столкновения с машиной. Об этом сообщает региональное управление МВД России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла в городе Бутурлиновке. Ребенок, управлявший электросамокатом Kugoo S3, при выезде на главную дорогу с второстепенной не пропустил автомобиль Lada-219410, из-за чего врезался в машину.

Дети были госпитализированы с различными травмами. 11-летний мальчик скончался, сообщили в МВД.

Полиция проводит по факту смертельной аварии проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В России несовершеннолетние электросамокатчики часто становятся участниками дорожных происшествий. В мае два школьника из Саратовской области также решили проехаться на одном электросамокате и попали под колеса BMW. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести. В апреле в Башкирии мусоровоз сбил семилетнего ребенка на электросамокате. На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что мальчик выехал прямо перед машиной, в результате чего грузовик проехал ему по ногам.

8 июля в МВД высказались о необходимости включить обучение езде на электросамокатах в школьную программу. Об этом заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения ведомства полковник полиции Дмитрий Митрошин.