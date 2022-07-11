IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу в России после перерыва на выходные

Шведская сеть магазинов IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу оставшихся после окончательного ухода ретейлера из России товаров. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — заявили в IKEA. В пятницу 8 июля на сайте появилось объявление о паузе распродажи из-за проблем с оформлением заказов, возобновление планировалось после выходных.

Открытая онлайн-распродажа должна была начаться 5 июля, однако была отложена в связи с тем, что сайт ретейлера не выдержал наплыва посетителей. 6 июля стало известно, что сбой в работе произошел из-за хакерской атаки.

