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IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу

IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу в России после перерыва на выходные

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Шведская сеть магазинов IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу оставшихся после окончательного ухода ретейлера из России товаров. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — заявили в IKEA. В пятницу 8 июля на сайте появилось объявление о паузе распродажи из-за проблем с оформлением заказов, возобновление планировалось после выходных.

Открытая онлайн-распродажа должна была начаться 5 июля, однако была отложена в связи с тем, что сайт ретейлера не выдержал наплыва посетителей. 6 июля стало известно, что сбой в работе произошел из-за хакерской атаки.

Александра Качан
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