IKEA предрекли проверки из-за проблем на распродаже

Юрист Айрапетов предрек IKEA проверки ФАС и правоохранителей из-за проблем на распродаже

Срыв онлайн-распродажи на сайте магазина IKEA может обернуться проблемами для продавца. Шведской компании грозят проверки российских надзорных органов и частные иски. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Назначенная на 5 июля онлайн-распродажа товаров магазина IKEA перед окончательным уходом компании из России не состоялась из-за технических проблем c сайтом. По мнению юриста, такие действия компании нарушают российский закон «О рекламе».

«На поведение IKEA и те действия, которые они предпринимают, должна обратить внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). С помощью подобных вбросов они создают нездоровую картину происходящего в Москве и Российской Федерации для своих акционеров за рубежом. Второе — они фактически занимаются обманом потребителей. Когда вы громогласно заявляете, что вы в тот или иной срок начнете реализацию товаров, то, согласно закону "О рекламе", в этих объявлениях должна содержаться абсолютно объективная информация. Если в первый раз можно было это списать на ошибку или технические проблемы, то в данной ситуации уже происходит надругательство над здравым смыслом со стороны руководства IKEA», — сказал Айрапетов.

Надеюсь, наши правоохранительные органы отреагируют. Даже если не идет речь о мошенничестве, то о злоупотреблении доверием точно Артур Айрапетов юрист

По словам юриста, помимо проверок со стороны надзорных органов, компанию могут ждать индивидуальные иски от частных или юридических лиц.

«Каждый случай индивидуален. Теоретически могу себе представить ситуацию, когда тот или иной потенциальный потребитель понес убытки в результате того, что был обманут, услышав рекламу. Человек планировал купить ту или иную мебель для дома или коммерческих нужд, а теперь он несет убытки», — заключил Айрапетов.

Проблемы на сайте IKEA начались вечером 4 июля, а после полуночи 5 июля он и вовсе оказался недоступен. Компания позже объявила о возможности оставить заявку для заказа товаров через форму на сайте.

По данным РИА Новости, ресурс подвергся хакерской атаке.