Капитан клуба КХЛ обратился к российским хоккеистам из-за ситуации с Федотовым

Капитан «Салавата» Панин заявил, что хоккеисты не должны молчать о задержании Федотова

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к российским хоккеистам после задержания голкипера Ивана Федотова.

«Классно жить по принципу "слава богу, не со мной". Мы все спрятались в свои домики, главное — не со мной... Вот и наш спортивный круг молчком. Завтра с любым может произойти подобная ситуация», — заявил игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он обратил внимание на то, что Федотов за два сезона стал главным вратарем на Олимпийских играх-2022, выиграл кубок КХЛ и мечтал войти в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), поэтому хоккейное сообщество не должно молчать.

1 июля Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он может быть распределен на корабль или подводную лодку.