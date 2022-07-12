Дзюба прибыл в расположение «Рубина»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

33-летний Дзюба будет поддерживать форму вместе с игроками казанского клуба, пока не найдет себе новую команду. Речи о подписании контракта с «Рубином» не идет.

Дзюба покинул «Зенит» в конце мая и стал свободным агентом. В июне сообщалось, что интерес к форварду проявляет турецкий «Галатасарай».

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».