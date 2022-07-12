Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
Сегодня
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
Сегодня
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
Завтра
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Завтра
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Дзюба прибыл в расположение «Рубина»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

33-летний Дзюба будет поддерживать форму вместе с игроками казанского клуба, пока не найдет себе новую команду. Речи о подписании контракта с «Рубином» не идет.

Дзюба покинул «Зенит» в конце мая и стал свободным агентом. В июне сообщалось, что интерес к форварду проявляет турецкий «Галатасарай».

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

Синдром отмены: Россия
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Северной Осетии ответили на сообщения о контузии главы республики на Украине
В Одессе предложили заменить статую Екатерины II на порно-актера из GachiMuchi
Стилистка раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник
Кремль начал менять в документах должность Минниханова
Курс рубля вырос
Стало известно о подготовке ИГ к химической атаке в Европе
Работу экипажа Т-90М показали на видео
ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области
Британские офицеры начали обучение 10 тысяч солдат ВСУ в Манчестере
Турист делал селфи на фоне Везувия и сорвался в кратер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.