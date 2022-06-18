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Спорт

В Турции появился новый претендент на Дзюбу

Турецкий «Галатасарай» стал новым претендентом на Дзюбу

Фото: MARCELO DEL POZO / Reuters

Турецкий «Галатасарай» стал новым претендентом на подписание контракта с российским форвардом Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что стамбульский клуб готов удовлетворить финансовые запросы россиянина. Ранее нападающий отказался от предложения «Фенербахче», который был готов платить ему 1,2 миллиона евро в год. При этом стороны еще могут вернуться к переговорам.

Ранее 18 июня появилось заявление спортивного директора «Фенербахче» Марио Бранко. Он отметил, что клуб не ведет переговоров с Дзюбой.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

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