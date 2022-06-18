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Спорт

В турецком «Фенербахче» высказались о переговорах с Дзюбой

Спортивный директор турецкого «Фенербахче» заявил, что клуб не ведет переговоры с Дзюбой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спортивный директор турецкого «Фенербахче» Марио Бранко опроверг информацию о том, что российский форвард Артем Дзюба близок к переходу в стамбульский клуб. Об этом сообщает Sport24.

«Мы не ведем переговоры ни с ним, ни с каким-либо другим нападающим», — заявил Бранко.

Информация о скором переходе Дзюбы в «Фенербахче» появилась 17 июня в Telegram-канале «Мутко против». Уточнялось, что контракт 33-летнего футболиста будет рассчитан на два года.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

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Алексей Гусев
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