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Появились подробности переговоров Дзюбы с иностранным клубом

«Мутко против»: контракт футболиста Артем Дзюбы с «Фенербахче» будет рассчитан на два года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский нападающий Артем Дзюба оказался близок к переходу в турецкий «Фенербахче». Подробности переговоров появились в Telegram-канале «Мутко против».

По информации источника, стороны близки к завершению сделки. Контракт 33-летнего футболиста будет рассчитан на два года. При этом сам Дзюба пока не прибыл в Стамбул.

9 июня журналист Дмитрий Шнякин сообщил, что переговоры Дзюбы с «Фенербахче» продолжаются. По словам журналиста, изначально пожелание Дзюбы по зарплате составляло два миллиона евро чистыми. Отмечается, что для форварда важно, что клуб летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Анастасия Борисова
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