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Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы

Американский инвестор Джим Роджерс предсказал рецессию мировой экономики с 2023 года

Фото: Vivek Prakash / Reuters

В 2023 году мир ожидают серьезные экономические трудности, которые приведут к многолетней рецессии, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, бывший партнер Джорджа Сороса, в 1970-е годы основавший с ним Quantum Fund.

«Мы столкнемся с очень серьезными проблемами в большей части света. В этот раз нас ждет затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо», — предсказал он. Кризис, по его словам, может продлиться вплоть до четырех лет.

В США, по его словам, рецессия или уже началась или скоро начнется. Власти страны при этом настаивают, что оснований для таких проблем нет, хотя замедление дальнейшего роста действительно возможно, указала в июле министр торговли страны Джина Раймондо.

По ее оценкам, ВВП США последние полтора года рос беспрецедентно высокими темпами, на уровне 5-6 процентов, и ожидать их сохранения не стоит. Вероятнее всего, при выходе из пандемийного кризиса страна перейдет от активного роста к устойчивому.

Прогнозы международных банков по поводу спада российской экономики в условиях санкций стали более оптимистичными за счет роста цен на энергоносители. Тем не менее специалисты по-прежнему ожидают снижения ВВП страны — от 8,5 до 3,5 процента.

Мировая история санкций
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Платон Щукин
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