Бронеавтомобиль «Линза» обеспечил защиту российских военных

Бронеавтомобиль «Линза» защитил российских военных от осколков снаряда

Бронированная медицинская машина (БММ) «Линза» обеспечила защиту российских военных от осколков снаряда калибра 155 миллиметров. Осколки не проникли в салон бронеавтомобиля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Мысли Денацификатора».

Отмечается, что снаряд калибра 155 миллиметров упал на расстоянии около двух метров от автомобиля. Осколки повредили корпус и ходовую часть автомобиля, но не проникли в салон «Линзы». Автор опубликовал снимки поврежденной машины.

В основе БММ лежит шасси многоцелевого бронеавтомобиля Тайфун-К К-53949 (4х4). Защищенность машины обеспечивает броневая сталь и керамические элементы. Также «Линза» получила V-образное днище, которое обеспечивает защиту от взрывных устройств.

В мае стало известно, что в России началось серийное производство боевого модуля 32В01 «Спица». Облегченную версию необитаемого модуля устанавливают на бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

В апреле подразделения Центрального военного округа получили бронеавтомобили «Тайфун» и три БММ «Линза».

Синдром отмены: Россия



