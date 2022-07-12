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Бронеавтомобиль «Линза» обеспечил защиту российских военных

Бронеавтомобиль «Линза» защитил российских военных от осколков снаряда

Фото: телеграм-канал «мысли Денацификатора»

Бронированная медицинская машина (БММ) «Линза» обеспечила защиту российских военных от осколков снаряда калибра 155 миллиметров. Осколки не проникли в салон бронеавтомобиля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Мысли Денацификатора».

Отмечается, что снаряд калибра 155 миллиметров упал на расстоянии около двух метров от автомобиля. Осколки повредили корпус и ходовую часть автомобиля, но не проникли в салон «Линзы». Автор опубликовал снимки поврежденной машины.

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В основе БММ лежит шасси многоцелевого бронеавтомобиля Тайфун-К К-53949 (4х4). Защищенность машины обеспечивает броневая сталь и керамические элементы. Также «Линза» получила V-образное днище, которое обеспечивает защиту от взрывных устройств.

В мае стало известно, что в России началось серийное производство боевого модуля 32В01 «Спица». Облегченную версию необитаемого модуля устанавливают на бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

В апреле подразделения Центрального военного округа получили бронеавтомобили «Тайфун» и три БММ «Линза».

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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