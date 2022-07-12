Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина нашла переписку отца-многоженца и узнала о существовании тайной сестры

The Mirror: женщина почитала электронную почту отца и узнала о его второй семье

Фото: Shutterstock

Пользовательница британского форума Mumsnet нашла компрометирующую переписку отца и узнала о существовании тайной сестры. Об этом сообщает The Mirror.

24-летняя женщина рассказала о своем открытии на форуме. По ее словам, в последнее время поведение отца казалось ей странным, и она решила выяснить причину. «Я знаю, что не должна была этого делать, но когда утром он ушел, я почитала его электронную почту», — пишет она на Mumsnet. Некоторые письма, которые попались ей на глаза, позволяли предположить, что ее отец — многоженец, и у него имеется вторая семья.

Британка пояснила, что по работе ее отцу приходилось ездить в разные части света. Он подолгу жил в других странах, поэтому у него была возможность завести отношения на стороне.

Материалы по теме:
Король-многоженец Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Король-многоженецКак африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
4 апреля 2021
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

Переписка с таинственной возлюбленной, которую вел мужчина, длилась по меньшей мере шесть лет. Помимо писем, он посылал деньги и игрушки ее детям. В свою очередь та прислала ему фотографию дочери. Автор поста не исключает, что девочка на фото — ее единокровная сестра.

В итоге она решила спросить совета у пользовательниц Mumsnet и узнать, стоит ли сообщать о такой находке матери. «Для нее это будет серьезным ударом. Они вместе с тех пор, как ей исполнилось 22 года, а сейчас ей 61 год», — заявила она.

В комментариях к посту участники форума поделились своими соображениями на этот счет. Многие из них порекомендовали дочери провести этот трудный разговор. Одна из них написала: «Я бы обязательно сказала. Она имеет право знать». «Бедная ваша мать и бедная вы. Я бы сказала. Она должна знать», — отметила другая. «Думаю, вам необходимо рассказать о произошедшем матери. Это будет ужасно, но у нее есть право знать. Вы попали в ужасную ситуацию, сочувствую, что вам приходится пережить это», — подчеркнула третья.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, мужчины узнали, что женаты на одной и той же женщине, поддержали друг друга и подружились. Женщину приговорили к четырем месяцам тюремного заключения и обязали выплатить штраф за двоемужество.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
Россиянка нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину
США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России
«Нафтогаз» попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям
Жена Реввы стала соседкой директора Black Star
Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом
Казахстан построит паромный флот и новый порт на Каспийском море
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА
Эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.