Женщина нашла переписку отца-многоженца и узнала о существовании тайной сестры

The Mirror: женщина почитала электронную почту отца и узнала о его второй семье

Пользовательница британского форума Mumsnet нашла компрометирующую переписку отца и узнала о существовании тайной сестры. Об этом сообщает The Mirror.

24-летняя женщина рассказала о своем открытии на форуме. По ее словам, в последнее время поведение отца казалось ей странным, и она решила выяснить причину. «Я знаю, что не должна была этого делать, но когда утром он ушел, я почитала его электронную почту», — пишет она на Mumsnet. Некоторые письма, которые попались ей на глаза, позволяли предположить, что ее отец — многоженец, и у него имеется вторая семья.

Британка пояснила, что по работе ее отцу приходилось ездить в разные части света. Он подолгу жил в других странах, поэтому у него была возможность завести отношения на стороне.

Переписка с таинственной возлюбленной, которую вел мужчина, длилась по меньшей мере шесть лет. Помимо писем, он посылал деньги и игрушки ее детям. В свою очередь та прислала ему фотографию дочери. Автор поста не исключает, что девочка на фото — ее единокровная сестра.

В итоге она решила спросить совета у пользовательниц Mumsnet и узнать, стоит ли сообщать о такой находке матери. «Для нее это будет серьезным ударом. Они вместе с тех пор, как ей исполнилось 22 года, а сейчас ей 61 год», — заявила она.

В комментариях к посту участники форума поделились своими соображениями на этот счет. Многие из них порекомендовали дочери провести этот трудный разговор. Одна из них написала: «Я бы обязательно сказала. Она имеет право знать». «Бедная ваша мать и бедная вы. Я бы сказала. Она должна знать», — отметила другая. «Думаю, вам необходимо рассказать о произошедшем матери. Это будет ужасно, но у нее есть право знать. Вы попали в ужасную ситуацию, сочувствую, что вам приходится пережить это», — подчеркнула третья.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, мужчины узнали, что женаты на одной и той же женщине, поддержали друг друга и подружились. Женщину приговорили к четырем месяцам тюремного заключения и обязали выплатить штраф за двоемужество.