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Власти прокомментировали отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов

Силуанов: отказ «Газпрома» от выплат дивидендов не значит, что дальше такая практика будет

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов за 2021 год не означает, что и в дальнейшем такая практика будет продолжена, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

«Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем. Такой логикой мы руководствовались», — прокомментировал он мнение, что такой шаг может подорвать доверие инвесторов к акциям госкомпаний.

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По словам властей, другие госкомпании, в том числе нефтегазового сектора, выплатят в этом году акционерам рекордные дивиденды. Силуанов также отметил, что в нынешней ситуации решение о дивидендах принималось индивидуально по каждой компании.

Ранее Госдума приняла закон, который разово повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 416 миллиардов рублей в месяц, или на 1,248 триллиона рублей суммарно за период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.

30 июня стало известно, что акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акции «Газпрома» упали из-за этого на треть.

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Платон Щукин
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