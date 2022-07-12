В США объяснили значение финских F-35 для НАТО близостью с Россией

Breaking Defense: финские F-35 будут особенно ценными для НАТО из-за их близости к России

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые Финляндия планирует купить у США, позволят НАТО интегрировать финскую боевую авиацию в свою стратегию противодействия России. Значение новых самолетов для Хельсинки и Брюсселя объяснило американское издание Breaking Defense.

В публикации утверждается, что данные, собираемые финскими F-35 Lightning II на границе с Россией, будут использоваться НАТО так же, как и другая информация, получаемая истребителями пятого поколения других государств альянса. Между тем сведения, добываемые финскими F-35 Lightning II, могут быть особенно ценными благодаря их близости к России.

Издание уверяет, что Россия «сталкивается с гораздо более интегрированной и смертоносной силой, которая может действовать по всему спектру конфликтов». «F-35 не является традиционным истребителем; это летающая боевая система, возможности которой тем больше, чем дольше F-35 находится в воздухе», — говорится в публикации.

В декабре 2021 года американское издание 19FortyFive написало, что Россия находится в панике из-за истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, прибывших в Европу из США на фоне ситуации с Украиной.

В декабре Военно-воздушные силы США впервые постоянно разместили свои истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европе.