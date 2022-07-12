Попытку Японии привлечь нейтральные страны к санкциям против России оценили

Политолог Бышок заявил, что введение новыми странами санкций никак не отразится на России

Предложение Японии о введении санкций против России нейтральными странами не сыграет большой роли, считает кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Заявление японского политика он оценил в разговоре с «Лентой.ру»..

Свойство демократий

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России. По словам Хаяси, в Токио намерены разрабатывать необходимые меры совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7. «В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — добавил он.

Это заявление носит идеологический характер Станислав Бышок политолог

«Вряд ли Япония сейчас будет заниматься тем, что главной целью своей внешней политики будет ставить расширение списка стран, которые вводят санкции против России», — сказал Бышок.

При этом политолог считает, что страны с демократической политикой и демократическим правительством могут принять предложение Японии и присоединиться к странам, которые вводят антироссийские санкции.

«Демократии имеют свойство действовать сообща. Поэтому смотрим, какие страны являются демократическими. Эти страны с большей вероятностью пойдут по пути санкционного давления», — заявил он.

С другой стороны, очевидно, что страны, которые связаны с Россией экономически, с меньшим удовольствием будут санкции вводить или присоединяться к уже имеющимся Станислав Бышок политолог

Не играет никакой роли

«Мир, который находится далеко от России, он нейтрален. Но вряд ли можно сказать, что нейтралитет означает симпатию. Присоединение стран, которые находятся далеко и небольшие с точки зрения экономики, не сыграет никакой роли для нас», — считает Бышок.

Политолог убежден, что Россия уже не почувствует, если новые мировые игроки присоединятся к санкциям.

Те страны, от которых Россия зависит технологически, к сожалению, были среди первых стран, которые санкции ввели. Исходя из этого, погоды не сделает тот факт, что к санкциям присоединится еще больше стран Станислав Бышок политолог

5 июля Япония ввела очередной пакет санкций, направленный против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого Токио расширило запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».