Попытку Японии привлечь нейтральные страны к санкциям против России оценили
Предложение Японии о введении санкций против России нейтральными странами не сыграет большой роли, считает кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Заявление японского политика он оценил в разговоре с «Лентой.ру»..
Свойство демократий
Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России. По словам Хаяси, в Токио намерены разрабатывать необходимые меры совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7. «В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — добавил он.
Это заявление носит идеологический характер
«Вряд ли Япония сейчас будет заниматься тем, что главной целью своей внешней политики будет ставить расширение списка стран, которые вводят санкции против России», — сказал Бышок.
При этом политолог считает, что страны с демократической политикой и демократическим правительством могут принять предложение Японии и присоединиться к странам, которые вводят антироссийские санкции.
«Демократии имеют свойство действовать сообща. Поэтому смотрим, какие страны являются демократическими. Эти страны с большей вероятностью пойдут по пути санкционного давления», — заявил он.
С другой стороны, очевидно, что страны, которые связаны с Россией экономически, с меньшим удовольствием будут санкции вводить или присоединяться к уже имеющимся
Не играет никакой роли
«Мир, который находится далеко от России, он нейтрален. Но вряд ли можно сказать, что нейтралитет означает симпатию. Присоединение стран, которые находятся далеко и небольшие с точки зрения экономики, не сыграет никакой роли для нас», — считает Бышок.
Политолог убежден, что Россия уже не почувствует, если новые мировые игроки присоединятся к санкциям.
Те страны, от которых Россия зависит технологически, к сожалению, были среди первых стран, которые санкции ввели. Исходя из этого, погоды не сделает тот факт, что к санкциям присоединится еще больше стран
5 июля Япония ввела очередной пакет санкций, направленный против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого Токио расширило запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».