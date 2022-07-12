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Япония захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Глава МИД Хаяси: Япония хочет побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Фото: Swen Pförtner / dpa / Global Look Press

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Хаяси, Токио намерено разрабатывать необходимые меры совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7. «В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — добавил он.

5 июля Япония ввела очередной пакет санкций, направленных против против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого Токио расширило запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

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Марина Совина
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