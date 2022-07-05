Япония ввела новые санкции против физических лиц и организаций из России

Власти Японии ввели новые санкции против 90 физических лиц и организаций РФ и Белоруссии

Правительство Японии ввело новые санкции против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет министерства финансов страны.

В санкционный список Токио вошли в том числе вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, российский виолончелист Сергей Ролдугин, родственники председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова — Марина, Кирилл и Никита Мордашовы.

Также власти Японии запретили импорт золота из России, а также предоставление государству услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг с 5 сентября.

С 17 июня Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого страна расширила запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

27 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна введет дополнительные санкции против 160 граждан и организаций России. Планировалось заморозить активы 70 физических и юридических российских лиц. В отношении еще 90 российских организаций, якобы связанных с оборонным сектором, Токио введет экспортные санкции.