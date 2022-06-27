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Япония введет дополнительные санкции против России

NHK: Япония введет дополнительные санкции против 160 граждан и организаций России

Фото: Rodrigo Reyes Marin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна введет дополнительные санкции против 160 граждан и организаций России. Об этом сообщает телеканал NHK, передает ТАСС.

Так, японская сторона собирается заморозить активы 70 физических и юридических российских лиц. В отношении еще 90 российских организаций, якобы связанных с оборонным сектором, Токио введет экспортные санкции. Помимо этого, новые ограничения предусматривают запрет на предоставление России услуг по бухгалтерскому учету и трастовых услуг, а также запрет на импорт российского золота.

С 17 июня Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого страна расширила запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

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Марина Совина
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