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Первая леди США извинилась за сравнение латиноамериканцев с тако

AP: первая леди США Джилл Байден извинилась за сравнение латиноамериканцев с тако

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Первая леди США Джилл Байден принесла извинения за сравнение латиноамериканцев с тако. Об этом сообщает Associated Press.

«Первая леди просит прощения: она не хотела выразить ничего, кроме искреннего восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу», — написал у себя в Twitter представитель Байден Майкл Лароса.

Во время выступления перед латиноамериканской правозащитной организацией супруга президента США Джо Байдена назвала латиноамериканцев такими же уникальными, как тако.

«Разнообразие этого [латиноамериканского] сообщества, такое же уникальное, как винные погребки Бронкса, такое же прекрасное, как цветы Майами, и такое же уникальное, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио», — заявила она.

После этих слов первая леди подверглась критике. Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов призвала Джилл Байден «найти время, чтобы лучше понять» латиноамериканцев и «не сводить их к стереотипам».

Американский президент также неоднократно оговаривался. В конце июня он перепутал Швецию и Швейцарию, поздравив не ту страну со вступлением в НАТО. А до этого назвал президентом другого человека — Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента.

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Марина Совина
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