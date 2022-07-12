Названа причина отсутствия Кокорина на сборах «Фиорентины»

Футболист Александр Кокорин отсутствовал на сборах «Фиорентины» из-за коронавируса

Российский нападающий Александр Кокорин отсутствовал на сборах итальянской «Фиорентины» из-за заражения коронавирусной инфекцией. Причину называет РИА Новости.

По информации агентства, 31-летний футболист уже перенес болезнь и готов присоединиться к команде. «У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Кокорину необходимо дождаться отрицательного теста и после этого пять дней побыть дома, как этого требует итальянское законодательство. Источник подчеркнул, что клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с россиянином.

5 июля спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что попытка расторгнуть контракт с Кокориным прошла не очень хорошо. Он выразил надежду, что клуб и игрок смогут прийти к соглашению.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду россиянин провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.