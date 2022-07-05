В «Фиорентине» высказались о будущем Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» заявил, что у Кокорина есть предложения из России

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своем сайте.

Праде заявил, что попытка расторгнуть контракт с 31-летним футболистом прошла не очень хорошо. Он выразил надежду, что клуб и игрок смогут прийти к соглашению и добавил, что у Кокорина есть предложения от российских команд. Праде добавил, что ясность наступит в ходе тренировочных сборов «фиалок».

В минувшем сезоне российский форвард принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин присоединился к клубу в январе 2021-го, его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». До 2017 года он привлекался к играм за национальную команду. В составе сборной России он провел 47 матчей и забил 12 мячей.