Президент Мексики предложил Байдену предоставить США топливо и газопроводы

Президент Мексики Лопес Обрадор предложил Джо Байдену антикризисный план сотрудничества

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в Вашингтоне переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик предложил Соединенным Штатам антикризисный план сотрудничества между странами в сфере топливно-энергетического комплекса, торговли и миграции. Он отметил, что его предложение можно свести к пяти основным направлениям взаимодействия.

Первое заключается в снижении цен на топливо в Соединенных Штатах. Лопес Обрадор отметил, что американским гражданам, которые живут возле границы, будет разрешено заправляться в Мексике по сниженным ценам. Он заявил о готовности Мексики немедленно увеличить запасы топлива и удвоить поставки.

Также президент Мексики заявил, что государство передает в распоряжение американского правительства более тысячи километров газопроводов вдоль границы для транспорта газа из Техаса в Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию.

Третье предложение политика заключается в устранении остающихся пошлин в торговле продуктами питания. Также Мексика готова упростить трансграничный товарооборот для снижения потребительских цен.

Лопес Обрадор также заявил, что совместно с инвесторами из Соединенных Штатов власти Мексики намерены построить заводы по производству сжиженного газа и удобрений, а также солнечных электростанций в северных регионах, которые граничат с США.

Последним пунктом антикризисного плана, предложенного мексиканской стороной, стало упорядочение миграционных потоков в Соединенные Штаты и предоставление рабочих виз специалистам различных специальностей из Мексики и Центральной Америки.

Ранее сообщалось, что США и Мексика проводят совместные консультации по ситуации вокруг Украины, в Белом доме надеются, что Мехико присоединится к санкциям против России. «Что касается России, Мексика ранее на многосторонних форумах подтверждала свое осуждение неоправданного вторжения России, Лопес Обрадор призывал к миру и осудил войну, выступив с призывом к международному сообществу сделать все возможное, чтобы немедленно остановить конфликт», — отметил представитель США.