Доктор Мясников оценил перспективы введения масочного режима в России

Врач Мясников заявил, что в России будет рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России произойдет рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он также оценил перспективы введения масочного режима в стране.

«Конечно, будет рост "омикрона". Потом будет спад, потом опять рост. Сколько мы будем жить — так и будет продолжаться», — счел доктор. Вместе с тем специалист выразил сомнение в том, что россияне станут носить маски.

По мнению Мясникова, то, какие меры будут приняты в связи с вероятной вспышкой омикрон-штамма, будет зависеть от уровня паники в обществе. «На самом деле, это по всему миру политическое решение. Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», — подытожил он.

Перед этим сообщалось, что оперштаб Москвы порекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях. Также уточнялось, что рост заболеваемости COVID-19, выявленный в столице, связан с распространением неопасного подштамма омикрона.

Ранее Мясников также рассказал об особенностях новых подвидов омикрон-штамма. Он сообщил, что распространение этих видов коронавируса практически не останавливают ни вакцинация, ни наличие антител от перенесенного ранее заболевания

В мае Мясников заявил, что в мире начинается «конец начала» коронавируса. Он подчеркнул, что вирус мутирует в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания.