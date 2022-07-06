Доктор Мясников спрогнозировал вспышку омикрон-штамма коронавируса в России осенью

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об особенностях новых штаммов коронавируса. В своем Telegram-канале доктор также спрогнозировал, ожидается ли в России вспышка заражения коронавирусом.

По словам доктора, новые подвиды омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5 становятся доминирующими. «Сейчас они распространяются быстро, по осени ждем вспышку и у нас», — написал специалист.

По словам Мясникова, распространение этих видов коронавируса практически не останавливает ни вакцинация, ни наличие антител от перенесенного ранее заболевания. Вместе с тем сама болезнь протекает в виде обычного ОРЗ, успокоил доктор.

«Но группы риска (пожилые и ослабленные люди, хронические больные) все-таки могут болеть тяжело. Поэтому вакцинация для них по-прежнему актуальна», — подчеркнул врач.

В конце мая Мясников объяснил, почему пандемия коронавируса пошла на спад. По его словам, вирус начал распространяться быстрее, но приводит к менее тяжелому течению заболевания. Доктор заверил, что новые подвиды омикрон-штамма либо вызывают ОРЗ, либо и вовсе протекают бессимптомно.