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Названо условие прекращения подачи электричества с Запорожской АЭС на Украину

Администрация Запорожья заявила, что продолжит подачу электричества с ЗАЭС на Украину

Фото: РИА Новости

Администрация подконтрольной России части Запорожской области не планирует прекращать подачу электроэнергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на территорию Украины. Об этом заявил глава ведомства Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас станция ежедневно поставляет для украинских населенных пунктов электроэнергию на сумму один миллион долларов. Условием прекращения этого процесса чиновник назвал переход Киевом «красных линий» в соответствующих вопросах.

«Мы не можем вмешиваться в работу станции, так как она работает под контролем МАГАТЭ. (...) Пока она работает стабильно, мы ее не трогаем», — сказал Балицкий.

Ранее в администрации региона заявили, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Запорожскую АЭС с воздуха, но это намерение пресекли российские силы ПВО.

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Алевтина Запольская
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