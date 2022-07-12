В Херсонской области обезвредили взрывные устройства
В Херсонской области обезвредили два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.
В ведомстве указали, что взрывные устройства были обнаружены на улице Михайловича в Херсоне. В целях безопасности сотрудники МВД блокировали место от посторонних.
В полиции подчеркнули, что в ходе обезвреживания устройств пострадавших и разрушений не было.
Ранее бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили 289 мин и артиллерийских снарядов в Запорожской и Херсонской областях. В пресс-службе ведомства назвали объем изъятых снарядов.
28 июня сообщалось, что в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны Вооруженных сил Украины с иностранным оружием. Во время досмотра 30 домов в одном из населенных пунктов спецназовцы нашли тщательно замаскированные тайники.