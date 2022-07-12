Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардейцы обезвредили 289 мин и снарядов под Херсоном и в Запорожье

Бойцы Росгвардии уничтожили 289 мин и снарядов в Запорожской и Херсонской областях

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили 289 мин и артиллерийских снарядов в Запорожской и Херсонской областях. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Также во время проведения адресных мероприятий силовики изъяли 22 гранатомета, противотанковый ракетный комплекс «Фагот», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», крупнокалиберный пулемет Владимирова, 38 единиц огнестрельного оружия, 21 гранату и более восьми тысяч патронов различного калибра.

28 июня сообщалось, что в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны Вооруженных сил Украины с иностранным оружием. Во время досмотра 30 домов в одном из населенных пунктов спецназовцы нашли тщательно замаскированные тайники.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы
В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений
Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента
Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек
У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Захарова заявила о балансирующих на грани ядерного конфликта США
Правительство России одобрило «Сферу» на 95 миллиардов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.