Росгвардейцы обезвредили 289 мин и снарядов под Херсоном и в Запорожье

Бойцы Росгвардии уничтожили 289 мин и снарядов в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили 289 мин и артиллерийских снарядов в Запорожской и Херсонской областях. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Также во время проведения адресных мероприятий силовики изъяли 22 гранатомета, противотанковый ракетный комплекс «Фагот», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», крупнокалиберный пулемет Владимирова, 38 единиц огнестрельного оружия, 21 гранату и более восьми тысяч патронов различного калибра.

28 июня сообщалось, что в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны Вооруженных сил Украины с иностранным оружием. Во время досмотра 30 домов в одном из населенных пунктов спецназовцы нашли тщательно замаскированные тайники.