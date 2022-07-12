Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Роспотребнадзор оценил состояние первого заболевшего оспой обезьян россиянина

Роспотребнадзор: жизни первого в РФ заболевшего оспой обезьян пациента ничего не угрожает

Фото: Christine Uyanik / Reuters

Жизни первого в России пациента, заболевшего оспой обезьян, ничего не угрожает. Об этом «Ленте.ру» 12 июля сообщили в Роспотребнадзоре.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», — оценили состояние молодого человека в ведомстве.

Ранее стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян подтвержден у вернувшегося в страну из Европы россиянина. По возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Москвича и десятерых его сообщников осудят за продажу наркотиков в даркнете
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть
Биолог назвала сроки новой вспышки COVID-19 в России
Первый случай заражения обезьяньей оспой зарегистрировали в России
Роспотребнадзор оценил состояние первого заболевшего оспой обезьян россиянина
Появилось видео последствий обстрела Новой Каховки
Удар по Новой Каховке назвали терактом
США предупредили о росте цен на нефть до 140 долларов при одном условии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.