Роспотребнадзор оценил состояние первого заболевшего оспой обезьян россиянина

Роспотребнадзор: жизни первого в РФ заболевшего оспой обезьян пациента ничего не угрожает

Жизни первого в России пациента, заболевшего оспой обезьян, ничего не угрожает. Об этом «Ленте.ру» 12 июля сообщили в Роспотребнадзоре.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», — оценили состояние молодого человека в ведомстве.

Ранее стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян подтвержден у вернувшегося в страну из Европы россиянина. По возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.