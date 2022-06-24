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Вирусолог сравнил оспу обезьян с насморком

Вирусолог Альтштейн причислил оспу обезьян к легким заболеваниям и сравнил ее с насморком

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Оспа обезьян протекает у заболевших в легкой форме, катастрофических последствий у пациентов после не возникает. Об этом заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист сравнил оспу обезьян с насморком. Также Альтштейн высказался по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об объявлении вспышки оспы обезьян пандемией. «Люди насморком болеют во всех странах, тем не менее, мы о пандемии не говорим. Для понятия пандемии нужно, чтобы заболевание было угрожающим. В данном случае этого нет», — пояснил вирусолог.

По его мнению, стоит усилить работу по лечению и профилактике оспы обезьян в странах Африки, а также подавлять распространение вируса в Европе, Америке, Австралии. Оспа обезьян ничем плохим не обернется для человечества, резюмировал вирусолог.

Ранее вирусолог Петр Чумаков сообщил «Ленте.ру», что обычная вакцина эффективна как против оспы, так и оспы обезьян.

22 июня Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией и подчеркнула, что для снижения негативных последствий необходимо принять немедленные меры везде, где происходит передача вируса. В ВСЗ добавили, что на данный момент оспа обезьян выявлена в 58 странах, а общее число заражений превысило 3417.

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Анна Щербакова
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