Путин и Токаев созвонились

Путин и Токаев по телефону подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества государств, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне», — говорится в публикации.

Кроме того, президенты договорились развивать конкретные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах.

На официальном сайте президента Казахстана сообщается, что Путин и Токаев «выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами». Лидер Казахстана также положительно оценил оперативное взаимодействие правительств государств в разных сферах.

О напряжении в отношениях России и Казахстана заговорили после того, как в июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Токаев заявил, что Казахстан не признает Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР). По его словам, реализация прав наций на самоопределение приведет к разделению мира.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал лидер Казахстана.

Вскоре официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР, заявив, что Россия уважает точку зрению республики на актуальные международные проблемы.