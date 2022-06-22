Захарова прокомментировала отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР

Мария Захарова заявила, что Россия уважает точку зрения Казахстана на украинский конфликт

Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии своего российского коллеги Владимира Путина во время выступления на ПМЭФ отказался признать независимость ДНР и ЛНР. Он назвал республики «квазигосударственными территориями» и поставил их в один ряд с Тайванем, Косово, Южной Осетией и Абхазией.

«Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много. (...) Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров», — прокомментировала Захарова инцидент на форуме.

По ее словам, Москва продолжит отстаивать национальную повестку, но будет искать точки соприкосновения с Нур-Султаном на основе взаимного уважения и выгоды.

Ранее Токаев назвал свои отношения с Путиным очень близкими и добавил, что российский президент является «надежным союзником Казахстана». Он также рассказал, что провел с ним личную встречу после ПМЭФ. «Он был очень спокоен и уверен в себе», — отметил политик.